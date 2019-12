Rui Águas deixa selecção de Cabo Verde

Rui Águas " já não é treinador da Seleção Nacional, a partir desta data, 23 de Dezembro de 2019", informou a a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF). A saída surge na sequência de um novo projecto para o qual o técnico português foi convidado.

A nota da FCF não adianta qual o novo projecto que Rui Águas irá agora abraçar, dizendo apenas que o técnico foi convidado para o mesmo, tendo comunicado à "Direção a intenção de aceitar o convite". Assim, "solicitou a sua desvinculação, o que foi aceite".

"A Direcção da FCF aproveita a oportunidade para agradecer ao Mister Rui Águas todo o seu empenho e dedicação a causa da Seleção Nacional e do futebol nacional durante o tempo que esteve vinculado à FCF, e formula votos de sucessos no novo projecto", lê-se ainda no breve comunicado, publicado esta segunda-feira no site da Federação.

Rui Águas assumiu o comando dos Tubarões Azuis de Agosto de 2014, substituindo Lúcio Antunes. Em Janeiro de 2016, o seleccionador deixou o cargo, devido a salários em atraso, tendo entretanto regressado em Agosto de 2018.

Como seleccionador de Cabo Verde, o antigo avançado internacional colocou os Tubarões Azuis na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2015. Nessa competição, o resultado de três empates em três não permitiu a passar da primeira fase da CAN.

Este ano, em Novembro passado, Cabo Verde jogou em casa contra Moçambique, em jogo de qualificação para a CAN 2021, com o marcador final a assinalar um empate a duas bolas. O resultado colocou a equipa adversária no primeiro lugar do grupo, a par com os Camarões (4 pontos) e Cabo Verde no terceiro, com dois pontos.

Antes de ser treinador, Rui Águas destacou-se como avançado internacional tendo jogado no Benfica e no FC Porto, como recorda a Lusa.