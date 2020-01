Grupo IMPAR é parceiro financeiro oficial do Comité Olímpico Cabo-verdiano

O Grupo IMPAR assinou esta quinta-feira, um acordo de parceira com o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), tornando-se assim parceiro financeiro oficial do COC.

Segundo o vice-presidente do Grupo IMPAR e Administrador Executivo do BCN, Carlitos Fortes, este protocolo vem no sentido de um “djunta-mon” que as duas organizações irão fazer para uma maior divulgação e promoção do desporto ligado aos valores olímpicos e à promoção do desenvolvimento social do país.

O Grupo pretende associar-se "não só a actividades de carácter empresarial, mas também a tudo o que é a manifestação de interesse do cabo-verdiano”, frisou, .

Segundo revelou a presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes, o BCN (banco pertencente ao grupo) foi primeiro a responder positivamente ao projecto do comité. “Neste sentido o Grupo IMPAR vai disponibilizar 500 mil escudos para seguros dos atletas e algumas transacções bancárias”.

“Será um patrocínio para Tóquio [JO] mas também para todo o ano de 2020. Este protocolo tem a duração de um ano, mas poderá ser renovado conforme o interesse de ambas as partes”, indicou Filomena Fortes.

A presidente do COC garantiu na ocasião que três atletas seguramente irão aos Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo dois de natação e um de atletismo.

“Estamos esperançosos em todas as modalidades, principalmente aqueles que são os nossos atletas olímpicos, temos dez atletas bolseiros que estão a fazer de tudo para possam representar o nosso país”, sublinhou.

Os Jogos Olímpicos irão decorrer entre 24 de Julho e 9 de Agosto de 2020.