Filomena Fortes torna-se membro permanente do Comité Olímpico Internacional

​A presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Filomena Fortes, tomou posse esta quarta-feira, em Lausanne (Suíça), como membro individual e permanente do Comité Olímpico Internacional, durante a 134ª sessão ordinária desta organização.

Segundo uma nota de imprensa do COC, “é a primeira vez que Cabo Verde tem um membro individual e permanente do Comité Olímpico Internacional, desde a fundação do Comité Olímpico Cabo-verdiano, em Julho de 1989”.

Os membros individuais e permanentes são representantes do COI nos seus países e têm a incumbência de trabalhar para a promoção do olimpismo e os seus valores.

Filomena Fortes é ainda membro das comissões de Desporto e Sociedade Activa, de Educação Olímpica e de Coordenação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, do Comité Olímpico Internacional.