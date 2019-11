Thomas Bach satisfeito com o trabalho do Comité Olímpicos Cabo-verdiano

“Eu e a minha equipa estamos satisfeitos com o trabalho e a dinâmica que o Comité Olímpico Cabo-verdiano têm estado a desenvolver no vosso país”, afirmou hoje o Presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que está de visita a Cabo Verde.

Thomas Bach chegou hoje ao nosso país, num périplo que irá realizar por outros países africanos. A sua visita teve início na sede do Comité Olímpico Cabo-verdiano e de seguida, Bach teve um encontro com o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos. Nesta visita de um dia, o Presidente do Comité Olímpico Internacional é recebido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e tem agendado um encontro com o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva e o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire. Ainda hoje, o Presidente do Comité Olímpico Internacional estará presente no evento “Desporto para a vida”, que decorre no Estádio da Várzea, onde crianças de várias escolas da cidade da Praia estão a praticar diversas modalidades desportivas, acompanhados por atletas olímpicos, professores de educação física e agentes comunitários.

