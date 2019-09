Presidente do Comité Olímpico Internacional visita Cabo Verde em Novembro

​O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, visita Cabo Verde a partir de 11 de Novembro, no âmbito de uma digressão a países africanos, anunciou hoje o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

De acordo com a mesma fonte, a visita deve-se ao facto de o presidente ter ficado “impressionado com a dinâmica” que o COC tem registado nos últimos anos, em particular no aproveitamento dos programas da Solidariedade Olímpica para concretizar projectos.

A visita de Thomas Bach tem também o propósito de permitir ao responsável inteirar-se sobre as actividades desenvolvidas pelo organismo cabo-verdiano, além de contactos com os bolseiros da Solidariedade Olímpica, as federações e as autoridades nacionais, nomeadamente o primeiro-ministro e ministro do Desporto.

Esta será a segunda vez que Cabo Verde recebe uma visita do presidente da maior organização desportiva do mundo. A primeira ocorreu em 1994, com Juan António Samaranch, quando o Comité Olímpico Cabo-verdiano era presidido por Antero Barros.