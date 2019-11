Presidente do Comité Olímpico Internacional chega Cabo Verde na segunda-feira

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, estará, na próxima segunda-feira, 11, de visita a Cabo Verde, num périplo que irá realizar por países africanos a fim de se inteirar do trabalho que os Comité Olímpicos vêm desenvolvendo nos seus países.

Segundo uma nota enviada a nossa redacção, esta visita ao nosso país deve-se ao facto de o Presidente estar impressionado com a dinâmica que o Comité Olímpico Cabo-verdiano, apesar de ser uma equipa muito pequena, tem tido nos últimos anos, aproveitando, nomeadamente, os programas da Solidariedade Olímpica para concretizar projectos de sucesso e de renome internacional.

A visita de um dia será direccionada para contactos com agentes desportivos do país, nomeadamente o Comité Olímpico, as Federações, os atletas bolseiros da Solidariedade Olímpica, bem como as mais altas autoridades nacionais: o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro do Desporto e ainda o Presidente da Câmara Municipal da Praia.

No âmbito da sua visita, o Presidente da maior organização desportiva mundial estará presente no evento “Desporto para a vida”, que terá lugar no Estádio da Várzea, com crianças das escolas da cidade da Praia. Nesse evento, os alunos irão praticar diversas modalidades desportivas, acompanhados por atletas olímpicos, professores de educação física e agentes comunitários.

Esta é a segunda vez que Cabo Verde recebe um presidente da maior organização desportiva do mundo. A primeira visita de um presidente do Comité Olímpico Internacional a Cabo Verde, foi a de Juan Antonio Samaranch, que teve lugar em 1994, quando o Comité Olímpico Cabo-verdiano era presidido por Antero Barros.

De referir que o Comité Olímpico Internacional é uma organização, que congrega 206 países em todo o mundo e que tem como missão proteger e valorizar o Movimento Olímpico, além de organizar o maior evento desportivo do mundo que são os Jogos Olímpicos.