Campeonato nacional de futebol em sub-17 arranca a 28 de Março

O Campeonato Nacional de futebol masculino em sub-17, referente à temporada 2019/20, vai ser realizado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol de 28 de Março a 11 de Abril com a equipa do Cantareira Futebol Clube, detentora do título nesta categoria, a iniciar a defesa do título ante os campeões regionais de São Nicolau.

O sorteio da prova foi realizado quinta-feira última, na sede federativa, onde foi revelado que a prova deste ano vai ser disputada num novo formato, a começar com 10 equipas, já que Santiago Norte fica de fora, assim como ficará do nacional em sénior, por falta da realização dos respectivos campeonatos regionais. Com presença garantida na fase final, enquanto campeã em título, a formação Cantareira FC, de São Vicente, junta-se aos vencedores dos regionais das nove regiões desportivas, designadamente Santo Antão Sul, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago Sul, Fogo e Brava. O campeonato nacional vai ser disputado em sistema de duas eliminatórias na primeira fase, num sistema de proximidade, seguida da “Final-Four” (meias-finais e a final), provas a serem disputadas na Cidade da Praia. _____________________________________________________________________________________ Calendário dos jogos 1ª Eliminatória (a duas mãos) 28 de Março: Cantareira FC x São Nicolau; 31 de Março: São Nicolau x Cantareira 28 de Março: Santo Antão Sul x São Vicente; 31 de Março: São Vicente x Santo Antão Sul 28 de Março: Boa Vista x Sal; 31 de Março: Sal x Boa Vista 29 de Março: Brava x Fogo; 01 Abril: Fogo x Brava 29 de Março: Maio x Santiago Sul; 02 de Abril: Santiago x Maio Após a primeira eliminatória, e por haver um número ímpar, o sorteio ditou que o vencedor do jogo entre Santo Antão Sul x São Vicente irá defrontar, a duas mãos o vencedor do jogo entre Boa Vista x Sal. 2ª eliminatória(a duas mãos) 04 de Abril 07 de Abril Final Four 09 e 11 de Abril, na Cidade da Praia Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 953 de 4 de Março de 2020.

