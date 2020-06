Comité Olímpico Cabo-verdiano celebra Mês Olímpico nas plataformas online

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) vai celebrar Junho, o Mês Olímpico com uma campanha nas suas plataformas digitais, denominada “Unidos Pelo Espírito Olímpico”.

Segundo uma nota enviada, todos os anos a efeméride é celebrada durante todo o mês de Junho, o Mês Olímpico, com o seu auge das comemorações a acontecer no dia 23, quando se festeja o dia da fundação do Comité Olímpico Internacional (COI).

Devido à pandemia, a data não será celebrada como nos anos anteriores. "Este ano pela situação que vivemos com a pandemia da COVID-19, o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) em consonância com as directrizes do COI, teve de se adaptar à nova realidade", explica.

Por isso, o COC decidiu realizar essa campanha para levar todos os amantes do desporto, e não só, a sentir o espírito Olímpico, chamando-os a participar, a partir das suas casas.

Além dessa campanha, o Comité irá organizar palestras online, nas suas redes sociais e abertas ao público em geral, sobre o Olimpismo, as diversas modalidades desportivas e reflexões sobre o Movimento Olímpico em Cabo Verde.

A mesma fonte recorda que todos os anos, essa data é celebrada com actividades em todas as ilhas, envolvendo voluntários dos Clubes Olímpicos, Federações e autoridades locais, sob o lema “exercitar, aprender e descobrir”, como recomenda o Comité Olímpico Internacional.