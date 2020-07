Cabo Verde vai participar nas Olimpíadas de Xadrez

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) está a preparar uma equipa nacional para participar nas Olimpíadas, a realizarem-se numa das plataformas on-line, de 22 a 30 do corrente mês, organizada da Federação Internacional de Xadrez.

Esta informação foi revelada pelo presidente da FCX, Francisco Carapinha, para quem a federação internacional pretende envolver a maioria das federações nacionais de xadrez nesta prova mundial.

Em relação ao Dia Internacional do Xadrez, que se celebra a 20 do corrente, Francisco Carapinha avançou que a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) convidou todos os jogadores para, durante o fim-de-semana anterior a este dia, se façam professores e ensinem o jogo a pelo menos uma outra pessoa, de preferência uma criança.

Tudo isto para que a semana seguinte se inicie com mais um milhão de jogadores de xadrez, com a FCX a prometer dar a sua contribuição, ao incitar aos que sabem jogar o jogo dos reis, a ensinar a outra pessoa durante o próximo fim-de-semana.

Já em relação ao torneio internacional realizado no fim-de-semana último, Carapinha disse que Cabo Verde foi derrotado pela internet no confronto com o Uruguai, já que o país está a braços com uma quebra nas redes de comunicação por causa de um incêndio detectado na sala de verificadores da CVTelecom.