IDJ quer esclarecimentos sobre recusa de vistos a atletas pré-convocados para Mundial de Andebol 2021

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) garantiu, esta terça-feira, que tudo fará para esclarecer junto às entidades competentes, a recusa de vistos a três dos cinco atletas residentes em Cabo Verde, pré-convocados para a selecção nacional de andebol no Mundial 2021.

Numa nota de imprensa, a IPJ explicou que na preparação para o estágio de 2 a 8 de Novembro, em Portugal, antecipadamente solicitou um encontro com as autoridades portuguesas, junto com o ministro de Estado, Assuntos Parlamentares, Presidência de Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, de forma a preparar, todos os documentos necessários para que todo o processo ocorresse de “forma assertiva, sendo uma missão de carácter oficial”.

“Na véspera da partida para o estágio em Portugal, dia 30 de Outubro de 2020, recebemos a informação de que haviam sido colocados vistos somente a parte da Delegação e rejeitado a colocação de vistos aos atletas, que são os mais importantes na preparação e foco de todo o esforço e dedicação do IDJ, I.P. e Federação Cabo-verdiana de Andebol”, refere.

O IDJ afirma estar” totalmente” solidário com os atletas, defendendo que a reivindicação dos mesmos é válida.

“A indignação dos mesmos é a nossa indignação, pois é a concretização de um sonho tanto para os atletas, para o País, para os cabo-verdianos e para o IDJ, I.P. também. Estamos todos em representação da Nação Cabo-verdiana, no País e na diáspora, pois sabemos o que é termos a bandeira às costas, mão no peito, hino nos lábios e amor à Pátria no coração”, lê-se.

Nesse sentido, o IDJ garantiu que tudo fará para esclarecer, junto às entidades competentes, de forma a assegurar que situações do género não se repitam.

A selecção nacional de andebol masculina concentrou-se esta segunda-feira no Porto (Portugal), no seu primeiro estágio de preparação para o 27º Campeonato do Mundo.

Para além deste estágio inicial, a direcção da Federação Cabo-verdiana de Andebol tem ainda agendado um segundo estágio de preparação em Dezembro, que culmina com a deslocação do combinado crioulo ao Egipto, para a sua primeira participação de sempre no mundial.

O 27º Campeonato do Mundo vai ser disputado de 13 a 31 de Janeiro no Egipto. Cabo Verde integra o Grupo A do Mundial 2021, onde tem a companhia das selecções nacionais da Alemanha, da Hungria e do Uruguai.