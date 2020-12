Selecção cabo-verdiana de andebol já tem agendado segunda fase do estágio

A segunda fase do estágio da seleção cabo-verdiana de andebol masculino, para o Mundial Egipto´2021, está previsto de 26 de Dezembro a 12 de Janeiro do próximo ano, em duas cidades de Portugal.

A informação foi avançada à Inforpress pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), Nelson Martins, que salientou que o estágio será de duas semanas, uma na cidade de Nazaré e a outra em Lisboa, ambas em Portugal, e no dia 13 de Janeiro de 2021 está prevista a viagem para o Egipto.

Nelson Martins assegurou que federação está a “fazer de tudo” para que os jogadores residentes possam mostrar o seu valor e integrar a equipa, mas que em relação a visto de entrada no território português não depende da FCA.

Contudo, garantiu que os responsáveis “vão tentar novamente e fazer de tudo para conseguir”.

“Caso não conseguirem integrarem-se no estágio com a seleção nacional é óbvio que não poderão representar Cabo Verde no mundial do Egipto´2021, pois um jogador que não treinou mesmo sendo por vontade própria ou condições externas não poderá jogar", lamentou.

Em relação ao início das provas nacionais, o presidente da FCA disse não ter conhecimento de nenhuma data para o começo das competições, mas garantiu que já está a par da reunião do Conselho Nacional do Desporto, mesmo não tendo participado, devido a compromisso profissional.

Cabo Verde vai participar no Mundial do Egipto que se realiza de 13 a 31 de Janeiro no Egipto, num grupo partilhado com as equipas nacionais da Alemanha, da Hungria e do Uruguai mas continua com o problema da falta de vistos para os jogadores residentes convocados, junto do Centro Comum de Vistos.