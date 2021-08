​Ulisses felicita delegação e destaca “grande prestação”

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, felicitou hoje a delegação do país que esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e destacou a “grande prestação” dos atletas, na maior comitiva de sempre, com seis atletas em cinco modalidades.

“Tivemos a maior delegação de sempre de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos”, começou por enfatizar o chefe do Governo, numa mensagem publicada na sua página oficial no Facebook.

O governante prosseguiu: “Depois da participação da ginasta Márcia, nossa última participante, gostaria de felicitar todos os que competiram e estiveram envolvidos na participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atletas, treinadores, dirigentes, federações, Comité Olímpico, enfim toda a delegação nacional.”

Ulisses Correia e Silva destacou ainda a “grande prestação” e o “trabalho esforçado” da equipa, que considerou orgulha Cabo Verde: “Estão de parabéns! Auguro sucessos em novas competições e missões.”

Cabo Verde apresentou-se nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 com a maior comitiva de sempre, com seis atletas em cinco modalidades, superando em um atleta a representação no Rio2016.

Em Tóquio2020, o velocista Jordin Andrade disputou os 400 metros barreiras, repetindo a presença de 2016, enquanto os irmãos nadadores Troy Pina e Jayla Pina estiveram, respetivamente, nos 50 metros livres e nos 100 bruços.

A representação esteve completa com a judoca belga naturalizada cabo-verdiana Sandrine Billiet, na categoria de -63 kg, pelo pugilista David Pina, em -52 kg, e pela ginasta rítmica Márcia Lopes, sendo que nenhum chegou às finais nas suas modalidades.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 estão a ser disputados até 08 de agosto, depois do adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.