Troy Pina e Jayla Pina nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) avisa que Cabo Verde terá mais dois atletas presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

Troy Pina e Jayla Pina, acabam de ser confirmados, como os representantes de Cabo Verde na modalidade de natação.

Segundo uma nota do COC, com a confirmação da presença da natação pela regra da universalidade, que designa que cada país participante tem direito a um representante feminino e um masculino na natação em piscina olímpica, caso haja uma Federação Nacional da modalidade no país, Cabo Verde faz assim a sua estreia na prova.

Troy Pina estará nos 50 metros livres e Jayla Pina nos 100 metros bruços. Conforme o COC, os dois atletas são irmãos filhos de cabo-verdianos residentes nos Estados Unidos e foram descobertos pela Federação Cabo-verdiana de Natação através de um post no Facebook.

Com a presença destes atletas Cabo Verde passa a contar com quatro atletas na delegação Olímpica, denominado agora como Team Cabo Verde.

O COC espera contar com mais atletas nestes Jogos, onde poderá levar mais atletas de sempre.