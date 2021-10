Pela primeira vez Cabo Verde entra no pódio duma competição internacional de natação

A nadadora cabo-verdiana Jayla Pina alcançou hoje a terceira posição nos 50 metros bruços no Campeonato Africano de Natação que decorre em Accra, no Gana.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdianade natação (FECAN) Jayla Pina foi 3ª classificada nos 50 metros bruços no Campeonato Africano de Natação, colocando a natação cabo-verdiana, pela primeira vez, no pódio numa competição internacional.

“É a história da modalidade cabo-verdiana a ser escrita”, escreveu a FECAN.

De recordar que Jayla Pina tinha alcançado a terceira posição nos 100 metros bruços na estreia de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Tóquio, embora não tenha conseguido passar para a semifinal.