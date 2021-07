Jayla Pina falha semifinal na natação

A nadadora cabo-verdiana Jayla Pina alcançou hoje a terceira posição nos 100 metros bruços na estreia de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos do Tóquio, apesar do bom desempenho não conseguiu passar para a semifinal.

Jayla Pina fez o tempo de 1:16:96 e foi superada pela haitiana Pierre Grande (1:14:82) e a turkmenia Darya Semyonova (1:16:37), que completaram o pódio.

De acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Jayla Pina fica a poucos segundos de qualificação para a semifinal dos Jogos de Tóquio2020.

Depois de realizadas todas as seis rondas escolheu-se, conforme as regras, os 16 melhores tempos realizados em todas as séries.

Ainda em natação, Troy Pina, que vai competir na modalidade de 50 metros livres, entra na piscina, no dia 30 de Julho, às 09:00, no Centro Aquático de Tóquio.

No dia 31 de Julho, às 00:55, o atleta Jordin Andrade, que foi contemplado pelo Comité Olímpico Internacional (COI) com o “wild-card”, vai competir na modalidade dos 400 metros barreiras.

No mesmo dia, às 00:30, no Kokugikan Arena, o pugilista santa-cruzense David Pina, na categoria 48-52 quilogramas, faz a sua estreia, com o adversário ainda por definir.

No Judo, Sandrine Billiet, em -63 kg, entra no tatame na próxima terça-feira, 27 de Julho, às 01:00, para defrontar Khojieva Farangiz, do Uzbequistão.

Sandrine Billiet foi medalha de prata no Campeonato Africano de Sénior, no passado mês de Maio em Dakar, no Senegal, e participou recentemente no Campeonato do Mundo da modalidade, conseguindo pontos para a sua qualificação.

A ginasta Márcia Lopes vai ser a última atleta cabo-verdiana a competir, tendo a sua estreia marcada para o dia 06 de Agosto, às 00:20, no Ariake Gymnastics Center.

Cabo Verde conta com seis confirmados nos primeiros jogos da Era Moderna, sendo eles Márcia Lopes, o pugilista David de Pina, os nadadores Troy Pina e Jayla Pina, Jordan Andrade (Atletismo) e Sandrine Billet (Judo).

Esta é a maior delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, denominado agora como “Team Cabo Verde”.