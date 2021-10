Saúde Mental e Desporto

Um tornozelo ou pulso partido são fáceis de ver e vêm com uma compreensão clara de que não podem ser ignoradas. Mas quando os atletas precisam de se afastar para atender às suas necessidades de saúde mental? Depressão e ansiedade não são diagnósticos evidentes num raio-X ou ressonância magnética, mas podem ser tão limitantes ou debilitantes como uma lesão física. No entanto, estas questões são muitas vezes ignoradas em nome da coragem.

Os atletas muitas vezes carregam uma personalidade maior do que a vida aos olhos do público. São considerados guerreiros modernos, competidores que corajosamente empurram obstáculos e adversidades na busca da vitória. Mas no final, os atletas são pessoas e como tal, vão lutar com os mesmos problemas complexos que podemos deparar no dia a dia.

Em nada os atletas são imunes ao “stress” da vida. Um estudo de 2016 descobriu que os atletas universitários relataram sintomas de depressão a um ritmo semelhante ao da população estudantil geral. Pedir ajuda, no entanto, pode levar um estigma para os atletas e isso só cria problemas maiores à medida que o tempo passa.

O “stress” nascido de uma cultura única do desporto pode servir como uma panela de pressão e ambiente agressivo nos balneários muitas vezes aproveita-se de qualquer perceção de fraqueza. Encontrar um equilíbrio saudável pode ser difícil. Muitos atletas não procurarão ativamente ajuda para a saúde mental quando precisam dela. Em vez disso, alguém — talvez um treinador ou um pai - pode notar que “algo parece estranho” e encorajá-lo a falar sobre isso.

Assim, para nós os principais sinais de que um atleta pode precisar de uma avaliação da sua saúde mental inclui: (1) Problemas de sono, (2) Irritabilidade, (3) Baixa energia e (4) Alterações na alimentação.

No mundo “win-at-all-cost” de hoje, um atleta que se fecha para lidar com uma preocupação com a saúde mental pode trazer rótulos indesejados como “derrotado” ou de “incapaz”. As preocupações com isso servem como um enorme obstáculo para os atletas receberem os cuidados de que necessitam.

Uma forma de contrariar isto é uma conversa aberta e reconhecimento de que a saúde mental tem de ser uma prioridade. Os Atletas proeminentes que partilham as suas experiências têm chamado mais a atenção para o tema nos últimos anos. A discussão em curso iniciada por estas vozes influentes alargou a nossa compreensão das questões de saúde mental.

Para os jovens atletas, em particular, iniciar esta conversa é fundamental para a construção de uma cultura onde não há problema em falar sobre o aspeto da saúde mental da competição.

Se é pai de um jovem atleta na sua casa, encoraje-os a falar, e certifique-se de ouvir com a mente aberta. Concentre-se em compreender a sua situação, não em fazer o seu ponto de vista. Certifique-se de que se sentem ouvidos para que não continuemos um ciclo de ignorar estas questões. Não ter o medo de falar sobre o assunto. O risco de não abordar isto é muito maior a longo prazo.

A saúde mental dos atletas é um tema que ganhou agora muita notoriedade, mas é um assunto que por muito tempo foi tabu. A falta de iniciativa e compreensão da forma como lidar com este assunto foi em grande medida um dos motivos de degradação dos princípios fundamentais do movimento olímpico, onde ganhar a qualquer custo superava a máxima do desenvolvimento harmonioso do corpo, mente e espírito.