A Ilha de Santiago acolhe nos dias 23 e 24 de Outubro mais uma edição do Santiago Ultra Trail, no âmbito do Cabo Verde Trail Series (CVTS). Rui Marques, da empresa In Totum, que está na organização do evento, em conferência de imprensa esta manhã, na cidade da Praia, diz que a grande novidade para este ano é a participação de 200 crianças, na faixa etária dos 4 aos 12 anos.

O organizador, Rui Marques, refere que esta é uma aposta do governo na promoção do desporto junto dos mais novos.

“Amanhã a partir das 9h30, no estádio Nacional, vamos receber mais de duzentas crianças para participaram em pequenas provas, são actividades muito simples, que tem apenas o objectivo de colocar as crianças em contacto com o desporto, e depois gratificá-las com um kit e uma medalha para os vencedores” explica.

Rui Marques avança que, esta edição, vai contar com a participação de mais de 500 atletas e que, neste momento, estão em curso os últimos preparativos.

“Vamos ter uma participação de cerca de 130 atletas, duzentos caminheiros e 200 crianças, o que prevê uma participação superior a 500 participantes no total, e vamos ver se os vencedores das edições anteriores conseguem manter as suas posições. Como vocês sabem este é um circuito, e a pontuação acumulada vai gerando a classificação do evento, depois, a classificação do circuito. Vamos ver se os vencedores das provas anteriores conseguem manter. Temos também a primeira edição do Ultra Trail, que depois terá uma segunda [edição] em Santo Antão, e que também acarreta um novo nível de responsabilidade, uma distância mais exigente, mas as expectativas são as melhores”, avança.

A edição do Santiago Ultra Trail terá também a participação de atletas internacionais, nomeadamente Espanha e Portugal.

O Santiago Ultra Trail tem como parceiros estratégicos as Câmaras Municipais de São Lourenço dos Órgãos, Ribeira Grande, São Salvador de Mundo, São Domingos e Praia, sendo organizado pelo Instituto do Desporto e Juventude e a empresa In Totum.