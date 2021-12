Censo para decisão assertiva no desporto

Nas últimas semanas tivemos a notícia do lançamento de um programa que na minha opinião será um dos mais importantes dos últimos 10 anos da história do desenvolvimento nacional através do desporto. Já tinha sido anunciado na proposta de orçamento de estado a verba de 24 000 000 de Escudos cabo-verdianos para a realização do censo do Desporto (e por consequência uma base de dados, plataforma de observatório e plano estratégico).

Este programa decorre de uma colaboração do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) em o Instituto Nacional de Estatística (INE). Desta colaboração prevê-se que o censo seja o ponto de arranque para a definição de políticas públicas para o sector e na elaboração da carta desportiva e contas satélite do desporto.

Segundo informações recolhidas, este processo tem o apoio do Banco Mundial para a materialização do processo de recolha de informação. Este dado é da máxima importância, pois conseguimos perceber que houve uma visão clara da tutela ao entender (em conjunto que os seus parceiros) que o desporto é um fenómeno significativo para o desenvolvimento do país (seja social ou económico). As recolhas destes dados vão permitir que as decisões sejam ancoradas em dados recolhidos com fiabilidade estatística e estão validados por instituições credíveis nesta área.

Além disso, o estudo é muito alargado, abrangendo uma amostra de 6.740 agregados familiares onde serão recolhidos dados sobre a prática desportiva, a procura do desporto, perfil dos praticantes de desporto, entre outros.

Na prática, o envolvimento de parceiros com significado (como é o caso do PNUD, Banco Mundial e o INE) irá provocar uma alavancagem no processo de validação destes dados. A simples referência do seu envolvimento irá igualmente criar valor técnico na citação decorrente dos trabalhos académicos ou dos estudos de viabilidade de projetos sociais. Igualmente, este processo poderá (e esperemos que assim seja) uma transversalidade nas várias áreas sociais e desta forma passar da análise da situação desportiva para a alteração do nível desportivo.

Esta é na minha opinião uma oportunidade ímpar (e há muito necessária) para que o próprio país possa conhecer as oportunidades emergentes do diagnóstico a ser realizado por este censo. Daqui advém outro desafio igualmente importante, que diz respeito ao traçar as políticas públicas necessárias que vão de encontro com os desafios de Cabo Verde. Permitirá que o sistema desportivo nacional contará com uma base de sustentabilidade de informação relevante para justificar e ancorar aos seus projetos na perspetiva de alinhamento com as várias agendas e políticas mundiais de desenvolvimento através do desporto.

Para mim, pessoalmente, é uma das mais entusiasmantes iniciativas derivadas do facto de facilitar em muito quem se interessa de desenvolver projetos credíveis e validados por parceiros internacionais. Permitirá usar os dados validados e que vão demonstrar as áreas prioritárias de intervenção para garantir um desenvolvimento harmonioso. Ao mesmo tempo, será um processo simplificado usando o desporto como uma ferramenta primordial para a procura da obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).