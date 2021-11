IDJ apresenta projecto “Censo de Desporto”

O Instituto do Desporto e da Juventude vai apresentar amanhã, 12, a partir das 10h00, no Salão de Banquetes do Palácio do Governo na Cidade da Praia o projecto “Censo de Desporto”.

Esta apresentação pública é considerada a principal face do processo da carta desportiva nacional, visto que o IDJ, na qualidade de órgão responsável pela gestão de todo o sistema desportivo no país, e o INE, na qualidade do órgão oficial nacional de produção de estatísticas oficiais, desenvolveram o projecto “Censo de Desporto”, com o objectivo de permitir o levantamento de todos os dados estatísticos sobre o desporto em Cabo Verde e facilitar as tomadas de decisão de forma mais sustentada.

O governo de Cabo Verde identificou o Desporto como uma das áreas a ser contemplada no projecto de harmonização dos Dados Estatísticos da África Ocidental, devido a grande carência de dados que existe no sector.

Neste sentido, o projecto “Censo do Desporto” traduz-se numa pesquisa de inventariação de todos os dados sobre o desporto nacional, a fim de fornecer os decisores informações que permite organizar, estruturar e definir uma metodologia de trabalho no sector desportivo, e com a finalidade de caminhar rumo a um desporto cada vez mais evoluído, desenvolvido, inclusivo, competitivo e que contribui para o desenvolvimento do país.

O acto de apresentação do projecto “Censo do Desporto” vai ser presidido por Carlos Monteiro, ministro-adjunto do Primeiro-ministro para Juventude e Desporto.