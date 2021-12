Desporto de 2021 em revista

Este foi o ano marcado pelo facto de os desportos voltarem à vida em 2021, após jogos em 2020 terem sido disputados em “bolhas” ou cancelados. Mesmo assim, ainda assistimos a vacinações em massa de Covid-19 durante todo o ano. Contudo, estrelas como Kyrie Irving (NBA) e Novak Djokovic (ATP) recusaram-se a ser vacinados por receios dos efeitos que as mesmas possam ter.

Do outro lado, um par de jovens mulheres conseguiram nos trazer a importância da saúde mental dos atletas para o centro do campo e para os tapetes olímpicos. Naomi Osaka, de 24 anos, retirou-se do Open de França após ter sido multada em 15 mil dólares por faltar à conferência de imprensa após a vitória na primeira ronda. Foi então ameaçada com a possibilidade de desqualificação ou suspensão pelos quatro torneios do Grand Slam se continuasse a evitar a comunicação social. Ganhou o apoio de Serena Williams (a sua rival). Mais tarde, a sua derrota na terceira ronda do Open dos EUA acabou com as suas hipóteses de defender o título de 2020.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Simone Biles, de 24 anos, retirou-se da final da equipa e da competição após admitir um bloqueio mental que as ginastas chamam "twisties". Considerado uma das maiores ginastas de todos os tempos, reconheceu que sentia a pressão para ter sucesso. Mais tarde explicou que retirou forças da escolha de Osaka para cuidar de si mesma em vez de perseguir medalhas.

Biles ficou ao lado dos seus colegas de equipa e ofereceu apoio total enquanto os norte-americanos ganharam uma medalha de prata atrás da equipa do Comité Olímpico Russo. Ela também estava à mão, quando Sunisa Lee ganhou o ouro na competição feminina. Lee, de 18 anos, chegou a Tóquio a querer ganhar uma medalha de ouro para o pai, que é o seu maior fã. Ela disse publicamente, no entanto, que uma prata para Biles era mais realista. Com a sua colega de equipa de fora, Lee mostrou estar à altura do desafio.

Biles, também, deixou Tóquio com um feito. Regressou à competição a tempo de conquistar um bronze com uma rotina reduzida para empatar Shannon Miller na maioria das medalhas olímpicas por uma ginasta norte-americana. O facto de os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerem foi um marco. Foi adiado um ano e os espetadores internacionais não foram autorizados a comparecer. Os estádios e arenas eram em grande parte substituídos pela transmissão realizada nos estúdios de televisão. Cabo Verde, participou nos Jogos com a maior delegação de sempre, e ficou na história dos Jogos Paralímpicos com um inédito pedido de casamento na linha de chegada entre o guia e uma atleta.

Pela primeira vez na sua história de 61 anos, o campeonato europeu de futebol foi disputado em todo o continente. Assim com os Jogos Olímpicos, também fora adiado por um ano. Grandes jogadores competiram diante de pequenas multidões em 11 cidades — algumas tão distantes como Sevilha, Espanha, perto da ponta sudoeste da Península Ibérica, e Baku, a capital do Azerbaijão, aninhada no Mar Cáspio. A Itália venceu a Inglaterra no desempate por grandes penalidades para vencer o campeonato, arrebatando as esperanças da Inglaterra de conquistar o seu primeiro grande título desde o Mundial de 1966.

Foi também o ano de consagração de Cabo Verde na qualificação para o CAN de Futebol, onde irá estar na maior montra do futebol africano em 2022. No Andebol, Cabo Verde teve igualmente a sua primeira participação num mundial da modalidade. No basquetebol, Cabo Verde conquistou o quarto lugar no Afrobasket.