Desporto e prevenção da criminalidade - II

O Comité Olímpico Internacional elegeu como tema para o dia Olímpico 2022 (que celebra a sua fundação) a paz. Este tema, é oportuno devido aos diversos conflitos armados globalmente, em particular na invasão da Ucrânia. A temática da paz pode também ter uma conotação comunitária quando nos referimos à prevenção da criminalidade.

No artigo anterior referi-me à importância do desporto, onde ele oferece uma oportunidade importante para construir habilidades de vida de jovens em risco que lhes permitam lidar melhor com os desafios da vida diária e afastar-se do envolvimento na violência, no crime ou no consumo de drogas. Importante também referir que categoria de programas podem ser usados para a concretização das políticas enunciadas anteriormente.

Através de parcerias com governos, organizações desportivas e sociedade civil, a UNODC realizou uma série de iniciativas desportivas orientadas para a juventude nacional e regional, que promoveram ainda mais os valores cívicos e divulgaram os benefícios do desporto para impedir que os jovens se envolvessem na criminalidade e na violência.

Os jovens foram colocados no centro das atividades de sensibilização como agentes para a mudança. Ao partilharem as suas experiências sobre como o treino desportivo e de habilidades de vida os ajudaram a manter-se afastados do crime, os jovens estavam envolvidos e estenderam-se a outros jovens em risco.

Line Up Live Up – é um currículo de formação de competências de vida informada e baseada em evidências da UNODC. Este currículo, foi projetado como uma ferramenta única que transfere a experiência acumulada das Nações Unidas e outros parceiros na implementação de competências de vida para a criminalidade e prevenção do uso de drogas para ambientes desportivos.

Através do programa Line Up Live Up, treinadores de desporto, professores e outros que trabalham com jovens em ambientes desportivos, conseguem direcionar valiosas habilidades de vida, como resistir às pressões sociais para se envolverem na delinquência. Além disso, lidar com a ansiedade e comunicar eficazmente com os pares, por um conjunto de exercícios interativos e divertidos. O programa de formação foi implementado em doze países em todo o mundo, desde a África, Ásia Central e Médio Oriente até à América Latina e Caraíbas.

Outros programas têm tido sucesso de implementação a nível global, na qual destaco a “Luta pela paz” que nasceu em 2000 na favela da Maré. Igualmente, o programa “Surfers Not Street Childreen” que opera na África do Sul e em Moçambique.

O relatório de 2020 da UNODC "Youth Crime Prevention through Sport: Insights from the UNODC Line Up Live Up Programme" analisa os dados quantitativos e qualitativos recolhidos a partir de ferramentas de monitorização e avaliação de rotina, incluindo inquéritos a jovens e formadores, em 11 países e estudos selecionados de estudos de processos e avaliações de impacto realizados pela UNODC. O relatório coloca conclusões e lições fundamentais aprendidas no contexto da investigação relevante sobre a utilização do desporto para a violência juvenil e a prevenção da criminalidade e fornece recomendações sobre a programação e integração do desporto nos quadros de prevenção da criminalidade e da justiça penal.