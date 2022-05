1ª parte: A desconstrução do surgimento do desporto em Cabo Verde

No decorrer da história da civilização, em diferentes momentos, as sociedades apresentavam diferentes dinâmicas sociais, culturais e recreativas.

O desporto é tão antigo como a própria existência humana.

O Desporto em si, é íntimo da cultura humana, pois através dele entendemos diferentes épocas e povos.

Antes de dar início ao artigo, é fulcral e de suma importância, aclarar aos leitores que a história do desporto se subdivide em 5 fases:

Pré-História – 200 000 A.C até 4 000 A.C - Idade antiga – de 4 000 A.C até 476 D.C – Idade Média – de 476 D.C até 1453 D.C – Idade Moderna – de 1453 D.C até 1789 - e o último período, o Contemporâneo - de 1789 até aos dias de hoje.

De realçar que Cabo Verde é achado, povoado e criada a sua base social a partir do período Moderno do desporto, enquadrado no horizonte temporal a partir de 1460.

Como vou deixar-vos abaixo exposto no link, no antigo império egípcio, há sensivelmente 4000 anos A.C já se praticavam a natação, a ginástica, boxe, andebol, hóquei , salto em altura, maratona e pelo menos mais uma dezena de modalidades (http://www.egyptianolympic.org/Olympism.html).

No mesmo período, seguem várias outras civilizações com os seus jogos tradicionais, desde a China e Suméria milenar, logo depois a Grécia antiga, as sociedades mesoamericanas e os povos nórdicos, etc. Todos com a sua forma, apresentando as suas respetivas manifestações culturais e lúdicas.

Contudo, o termo desporto só surgiu mais à frente, no século XV, precisamente no período da exploração marítima por parte dos povos europeus, quando Cabo Verde foi achado e povoado.

O desporto, etimologicamente vem da palavra francesa desport que significa “recreação, passatempo, lazer”, tendo sido adotado pelo povo português como divertimento.

Algum tempo depois, os ingleses adotaram a expressão Sport e no século XIX começou a ser generalizado pelo mundo ocidental.

Razões para alegar que o desporto tem na sua essência a recreação, o passatempo e o lazer, através dos jogos, como bases históricas para o surgimento do desporto moderno.

Manifesto

Na ausência do zelo histórico e deturpação de conceitos e uma boa dose de bairrismo, e tendo deparado que ao longo do tempo, tem sido propalado e dogmatizado, em várias situações, por parte de instituições públicas, privadas, e pessoas individuais, que o desporto surge em Cabo Verde nos finais do século XIX a XX, pela introdução dos ingleses, devo dizer o seguinte:

O desporto é um processo natural, inerente ao ser humano, logo nasce a partir do próprio homem e dos próprios povos, assim sendo, nasce em Cabo Verde a partir do povoamento das ilhas.

A problemática desta questão está nas suas conceitualizações básicas, que muitos andaram a misturar sem sequer consultar rigorosamente o conceito de Desporto!

A grande cisma reside nas diferenças de conceito de desporto no seu sentido lato vs. modalidades desportivas na época contemporânea.

Para ser mais explicito na matéria, temos de distinguir o desporto de modalidades desportivas .

Segundo comprova o artigo 2 da Carta Europeia do Desporto, entende-se o “desporto” por todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.

Os objetivos do desporto podem ser, além da competição, também recreativos, ou de melhoria da saúde, ou ainda de melhoria de aptidão física e/ou mental.

Para simplificar qualquer leigo, o simples ato de fazer uma corrida, luta de combate, caminhada, fazer mergulho e natação, é desporto!

Já no contexto de modalidade desportiva, nada mais é do que uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente visa a competição entre praticantes. Para ser considerada modalidade desportiva tem de haver envolvimento de habilidades e capacidades motoras e intelectuais com regras instituídas por uma confederação regente e competitividade entre opostos.

Para ser mais explicito, a história do desporto em Cabo Verde não começa entre os séculos XIX e XX, sendo o desporto uma atividade humana, ele nasce a partir do século XV, com a chegada de europeus livres e homens feito de escravos da costa africana.

O contexto do surgimento das modalidades desportivas como o Golfe, Cricket, Futebol e Ténis, está enquadrado no período do desporto moderno, uma fase avançada da história de Cabo Verde. Portanto, ele poderá ser entendido como uma parte e não a totalidade e nem o início da história do desporto no país.

Por fim, é bom que se diga que o contexto geral do desporto é antecedente ao desporto moderno, pertencente à população das ilhas, desde o século XV ao Século XIX, foi historicamente descontinuado de forma casual ou propositado por alguns indivíduos que narraram as suas vivencias, atribuindo-as, uma relevância genérica, tendo na sua verdadeira significância, uma importância particular e relativa de um determinado contexto, numa determinada época.