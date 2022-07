​Selecção nacional de andebol busca hoje final inédita no CAN’2022

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior masculina procura hoje no jogo com Marrocos a final inédita no Campeonato Africano das Nações (CAN’2022), que decorre desde 11 de Julho, no Egipto.

A partida referente às meias-finais da prova disputa-se as 15:30, no Hall Internacional do Cairo, um dia após a vitória de Cabo Verde sobre Angola (24-23), no jogo dos quartos-de-final, e que ditou o apuramento do arquipélago para o Mundial de 2023. Na outra meia-final, agendada para as 18:00, o Egipto, selecção anfitriã e campeã em título, defronta a Tunísia, numa reedição da final de 2020. O CAN’2022 disputa-se até ao dia 18, contando com a participação de 14 seleções africanas. Os cinco primeiros classificados apuram-se para o Campeonato do Mundo de 2023, a disputar-se na Polónia, de 12 a 29 de Janeiro de 2023. A selecção do Egipto faz a defesa do título conquistado em 2020, na prova realizada na Tunísia, em que Cabo Verde se classificou na quinta posição. O CAN’2022 estava inicialmente agendado para Janeiro deste ano, no Reino de Marrocos, mas foi adiado pela Confederação Africana de Andebol, face à alegada irregularidade no sorteio realizado em Dezembro de 2021.

