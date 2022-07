Selecção de Cabo Verde de andebol promete surpreender hoje na final do CAN

A selecção de Cabo Verde de andebol masculina, já qualificada para o Mundial’2023, promete fazer história hoje na final do 25º Campeonato d’África das Nações, ante os anfitriões do Egipto, no Hall Internacional do Cairo.

Os convocados do sérvio Ljubomir Obradovic estão determinados em tudo fazer para surpreender os egípcios no seu próprio reduto, segundo o seleccionador dos Tubarões Azuis, Cabo Verde está de parabéns pelo feito já alcançado, pelo que considerou de “um grande sucesso” para o presente e futuro do andebol cabo-verdiano.

“Agora demonstramos que tudo é possível e podemos fazer uma grande surpresa esta segunda-feira”, prognosticou o técnico que se mostra convicto de que a turma cabo-verdiana possa continua a fazer história para surpreender a África e o Mundo, em partida que se realiza às 19:00 locais (18:00 de Cabo Verde).

Este optimismo é vivido no seio do grupo pelo capitão Leandro Semedo que transmitiu ao povo cabo-verdiano “o orgulho” de chegar a final, colocando toda a pressão para o lado dos egípcios, razão pela qual vai-se reforçando a mentalidade junto do colectivo, em como a equipa terá de viver esta final como o jogo “mais fácil deste torneio, sem qualquer pressão.”

Para chegar a final da 25ª edição do CAN, Cabo Verde iniciou com uma vitória sobre a Nigéria na fase do grupo, para depois perder com Tunísia, quando estava apurada à segunda fase, sendo que nos quartos-de-final eliminou Angola (24-23), para nas meias-finais derrotar Marrocos (23-19) e carimbar o acesso à final.

O Egipto, por seu lado, que faz a defesa do título de 2020, conquistou o passaporte para a final depois de eliminar a Tunísia nas meias-finais por 29-27.

Os cinco primeiros classificados apuram-se para o 28º Campeonato do Mundo de 2023, a disputar-se na Suécia e Polónia, de 12 a 29 de Janeiro de 2023.

A selecção do Egipto faz a defesa do título conquistado em 2020, na prova realizada na Tunísia, em que Cabo Verde se classificou na quinta posição.