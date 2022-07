Cabo Verde vence Nigéria (35-29) no jogo de estreia do CAN`2022

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior masculina venceu hoje a congénere da Nigéria por 35-29, no seu jogo de estreia na 25ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2022), que decorre no Egipto.

Em partida a contar para a primeira jornada do grupo C, realizada no complexo de Mostafa, no Cairo, Cabo Verde esteve sempre na frente do marcador e terminou a primeira parte a vencer por 19-15.

Na segunda parte, a turma nacional manteve na mesma toada, chegando a ter uma vantagem de seis golos, e terminou jogo com o triunfo de 35 -29.

O lateral cabo-verdiano Bruno Landim foi considerado pela Confederação Africana de Andebol (CAHB) o “Homem do Jogo”.

Cabo Verde volta a entrar em campo na quarta-feira, 13, para discutir a liderança do grupo C e apuramento para a próxima fase com a Tunísia, que tem os mesmos dois pontos que Cabo Verde, e, esta segunda-feira, 11, venceu a Nigéria por 30-18.

Os dois primeiros classificados dos quatro grupos passam para os quartos-de-final da prova.

O CAN’2022 disputa-se até o dia 18, no Egipto, contando com a participação de 14 selecções africanas.

A selecção do Egipto vai fazer a defesa do título conquistado de 2020, na prova realizada na Tunísia, onde Cabo Verde classificou-se na quinta posição.

Os cinco primeiros classificados apuram-se para o Campeonato do Mundo de 2023 a ser disputado na Polónia, de 12 a 29 de Janeiro.

O CAN’2022 estava inicialmente agendado para Janeiro deste ano, no Reino de Marrocos, mas foi adiado pela Confederação Africana de Andebol, face à alegada irregularidade no sorteio realizado em Dezembro de 2021.