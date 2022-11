Andebol/CAN’2022: Cabo Verde procura primeira vitória na prova frente à Argélia

​A selecção cabo-verdiana de andebol feminina defronta hoje, às 15:00, a congénere da Argélia em jogo da terceira jornada do grupo A, do 25º Campeonato Africano das Nações que decorre em Dakar, no Senegal.

Depois das derrotas com a RD Congo (19-27), no jogo de estreia, e Angola (15-38), Cabo Verde, sem chances de apuramento para a próxima fase, vai tentar sua primeira vitória na competição. Os combinados de Angola e RD Congo, com quatro pontos cada, discutem a liderança deste grupo. O 25º Campeonato Africano das Nações, CAN’2022, se realiza de 09 a 19 deste mês no Senegal.

