David Pina estreia-se hoje no campeonato africano de Boxe contra o atleta da Zâmbia Kelvin Hachilala

​O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina estreia-se, hoje, às 15:00, no Campeonato Africano de Boxe, contra o atleta da Zâmbia, Kelvin Hachilala, na categoria 51-54 quilogramas e Nancy Moreira já está na final da sua categoria.

Já a atleta Nancy Moreira, após o sorteio e a sua adversária Sara Haghhat, da Serra Leoa, ficar retida no aeroporto de Dublin, devido a problemas de voo, disputa no próximo sábado, 17, a final da categoria de 63-66 quilogramas com a argelina, Ichrak Chaib, atleta medalha de bronze nos mundiais da Turquia.

Cabo Verde participa no Campeonato de África das Nações de Boxe, que decorre de 11 a 18 de Setembro em Maputo, Moçambique, com apenas dois atletas.

A competição conta com a representação de 35 países, com um pouco mais de 400 atletas.