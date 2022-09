​David Pina encerra a sua participação no Campeonato Africano de Boxe com medalha de bronze

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina encerrou hoje a sua participação no Campeonato Africano de Boxe com a medalha de bronze, depois de perder no combate que dava acesso à final, com o pugilista da África do Sul, Tiisetso Matikinca.

Nesta participação, David Pina acumulou duas vitórias seguidas, a primeira na sua estreia na competição no combate com o pugilista zambiano Kelvin Hachilala, onde venceu com pontuação máxima e a segunda no combate que garantiu a medalha de bronze diante do atleta moçambicano, Iva Nhaguiombe. O pugilista natural de Santa Cruz, que compete na categoria de 51-54 quilogramas, usou as suas redes sociais para agradecer o apoio dos cabo-verdianos e de toda a equipa que deu suporte a sua participação no campeonato. “Agradeço pelo apoio, estamos felizes pela medalha de bronze, e vamos preparar para os Jogos Olímpicos de Paris. Um obrigado à Câmara Municipal de Santa Cruz que sempre nos apoiou, ao meu treinador, ao Presidente da Federação cabo-verdiana de Boxe e à minha família. Cabo-verdianos somos um povo forte e juntos somos imbatíveis”. Por sua vez, o Comité Olímpico cabo-verdiano parabenizou David Pina pela entrega e por representar o país "ao mais alto nível". A atleta Nancy Moreira, que também participa no Campeonato Africano de Boxe, representando Cabo Verde, após o sorteio e, por atraso de alguns países, disputa no próximo sábado, 17, a final da categoria de 63-66 quilogramas com a argelina Ichrak Chaib, atleta medalha de bronze nos mundiais da Turquia. Cabo Verde participa no Campeonato de África das Nações de Boxe, que decorre de 11 a 18 de Setembro em Maputo, Moçambique, com apenas dois atletas. A competição conta com a representação de 35 países, e cerca de 400 atletas.

