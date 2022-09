Nancy Moreira é prata no Campeonato Africano de Boxe

A pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira conquistou hoje a medalha de prata no Campeonato Africano de Boxe que decorreu em Maputo, Moçambique. A atleta não conseguiu vencer a argelina Ichrak Chaib, medalha de bronze nos mundiais da Turquia, mas chega ao fim da prova no segundo lugar do pódio.

Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, o Comité Olímpico Cabo-verdiano parabeniza a pugilista pela entrega.

Com o resultado de hoje, Cabo Verde terminou a sua participação no Campeonato Africano de Boxe com duas medalhas. Na quinta-feira, o pugilista internacional cabo-verdiano David Pina encerrou a sua participação no Campeonato Africano de Boxe com a medalha de bronze, depois de perder no combate que dava acesso à final, com o pugilista da África do Sul, Tiisetso Matikinca.

A competição conta com a representação de 35 países, e cerca de 400 atletas.