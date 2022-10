Selecção Sénior Feminina de Andebol prepara fase final do CAN’2022

A Selecção Nacional de Andebol Feminina vai ao Senegal disputar a fase final do Campeonato Africano das Nações, CAN’2022, que arranca a 09 de Novembro próximo.

De acordo com a calendarização, Cabo Verde está inserido no Grupo A, com as equipas nacionais de Angola, RD Congo e Argélia.

Segundo o plano da Federação Cabo-verdiana de Andebol, avançado pelo presidente António Teixeira, o combinado cabo-verdiano concentra-se na próxima segunda-feira, 24, na Cidade da Praia, no estágio de preparação com todas as 18 convocados, residentes e da diáspora, para os treinos que decorrem até 06 de Novembro.

A Federação mostra-se ainda apreensiva face a dificuldade na obtenção de patrocínios para fazer face às despesas da competição. Segundo a instituição que gere o andebol nacional, até a presente data, conta apenas com o aval do patrocinador oficial a CV Móvel, bem como da ASA, enquanto aguarda pela perspectiva da parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).