Andebol/Mundial 2023: Cabo Verde defronta hoje a Suécia

​A selecção cabo-verdiana de andebol masculina, defronta hoje, às 18:30, a congénere da Suécia, no jogo da segunda jornada do grupo C do Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre na Suécia e Polónia.

A partida, a acontecer no Scandinavum Arena, na cidade sueca de Gotemburgo, coloca Cabo Verde frente a frente com os vice-campeões mundiais e uma das anfitriãs da competição. No seu jogo de estreia neste mundial, os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, venceram o Uruguai por 33-25, conseguindo a sua primeira vitória de sempre numa fase final do Mundial da modalidade. Cabo Verde inscreveu assim o seu nome na lista dos vencedores, deste Mundial que decorre na Suécia e Polónia. Por seu lado, a Suecia bateu o Brasil por 28 – 17, e busca, com Cabo Verde, o primeiro lugar deste grupo C, que tem ainda hoje, às 16:00, o confronto entre os uruguaios e os brasileiros. A equipa crioula fecha a sua participação nesta primeira fase da competição na segunda-feira, 16, ante ao Brasil. A Federação Cabo-verdiana de Andebol já definiu como a primeira prioridade desta participação cabo-verdiana a passagem à segunda fase. O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 de Janeiro, na Polónia e Suécia, e conta com a participação de 32 selecções, sendo a Dinamarca a actual campeã em título. De acordo com a Federação Internacional de Andebol, passa para a segunda fase da competição, os três primeiros de cada grupo, sendo que os quartos classificados vão disputar a Taça Presidente. Divisão dos grupos: Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão. Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia Grupo C: Suécia, Brasil, Cabo Verde e Uruguai Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahraim e Tunísia

