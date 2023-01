Andebol/Mundial 2023: Cabo Verde perde com Suécia (34-27) mas garante presença na próxima fase da prova

​A selecção cabo-verdiana de andebol masculina perdeu este sábado com a congénere da Suécia por 34 -27, em jogo da segunda jornada do grupo C do Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre na Suécia e Polónia.

Em partida realizada no Scandinavum Arena, na cidade sueca de Gotemburgo, Cabo Verde terminou primeira parte a perder por 19 – 8, mas na etapa complementar deu uma réplica ante aos anfitriões e vice-campeões do mundo e acabou por perder por uma diferença de sete golos (34-27). Apesar da derrota, Cabo Verde já garantiu a presença na próxima fase da competição, uma vez que no outro jogo do grupo o Brasil venceu o Uruguai por 35-24. Cabo Verde, que na próxima segunda-feira,16, defronta o Brasil, mesmo que perca este jogo garante, pelo menos, o terceiro lugar do grupo, uma vez que tem vitória sobre o Uruguai (só pode chegar a dois pontos) que na derradeira jornada vai defrontar a Suécia. Na classificação deste grupo C, a Suécia lidera com quatro pontos, seguido do Brasil e Cabo Verde, ambas com dois pontos, e Uruguai sem qualquer ponto. O adversário da selecção nacional na próxima fase sai do grupo D, onde estão os combinados de Portugal, Hungria, Correia do Sul e Islândia. No jogo de estreia neste mundial, os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, venceu o Uruguai por 33-25, conseguindo a sua primeira vitória de sempre numa fase final do Mundial da modalidade. Cabo Verde inscreveu assim o seu nome na lista dos vencedores, deste Mundial que decorre na Suécia e Polónia. A Federação Cabo-verdiana de Andebol já definiu como a primeira prioridade desta participação cabo-verdiana a passagem à segunda fase. O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 de Janeiro, na Polónia e Suécia, e conta com a participação de 32 selecções, sendo a Dinamarca a actual campeã em título. De acordo com a Federação Internacional de Andebol, passa para a segunda fase da competição, os três primeiros de cada grupo, sendo que os quartos classificados vão disputar a Taça Presidente. Se as equipas permanecerem em igualdade pontual, esclarece a mesma fonte, o desempate é feito tendo em conta o resultado directo ente as equipas empatadas. Divisão dos grupos: Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão. Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia Grupo C: Suécia, Brasil, Cabo Verde e Uruguai Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda

Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahraim e Tunísia

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.