Xadrez: Federação assina contrato-programa com o Governo na ordem de 2.500 contos

​A Federação Cabo-verdiana de Xadrez já dispõe de um contrato-programa celebrado com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) em aproximadamente 2.500 contos, com o objectivo de garantir a continuação da promoção da modalidade.

O custo preciso do contrato corresponde a 2.489.720 escudos e foi concebido “para garantir o normal funcionamento da federação, assegurar a realização das acções de formação e apoiar financeiramente as associações regionais, assim como garantir a realização dos campeonatos nacionais”. O contrato, segundo o IDJ, contribui também para o aumento da dinâmica e número de praticantes desportivos nas regiões desportivas e promover a organização nas associações regionais. “O contrato-programa destina-se ao financiamento do plano de actividades da federação para o ano de 2023, e vai permitir a federação assegurar o normal funcionamento da estrutura desportiva, a realização de campeonatos regionais e nacionais e a realização das acções de formação de arbitragem nacional e swiss manager”, refere o comunicado do IDJ. O contrato programa foi assinado pelo administrador para o Desporto do IDJ, Graciano Sena, e pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez l, Francisco Carapinha.

