CAN’2024/Selecção feminina: Cabo Verde faz mais um treino e ainda sem as convocadas da diáspora

A selecção nacional feminina de futebol realizou esta quarta-feira no Estádio Nacional, na cidade da Praia, mais um treino para o duplo compromisso com Libéria, de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2024.

O jogo da primeira-mão está agendado para o dia 22 deste mês, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e a segunda-mão quatro dias depois, 26, em Monróvia (Libéria). Neste terceiro treino, a equipa técnica comandada por Silvéria Nédia contou apenas com as futebolistas residentes, uma vez que as 10 convocadas que militam no estrangeiro só chegam no domingo. No entanto, em declarações à Inforpress, o treinador adjunto na equipa nacional feminina, Gustavo Pires “Gust” disse que neste primeiro dia o estado de espírito do grupo é “muito bom”, mesmo sabendo que das 32 convocadas 10 vão ser dispensadas. “Estão conscientes disto, ninguém quer ficar de fora, mas têm que saber que o facto de estarem aqui já vale a pena”, notou o treinador considerando que a equipa técnica foi muito assertiva nesta convocatória. Por outro lado, avançou que até a chegada das futebolistas da diáspora os treinos vão ser preparados no sistema que a equipa irá jogar com a Libéria, uma vez que , conforme explicou, são jogadoras que já fazem parte dos grupos e conhecidas pela equipa técnica. Caso a selecção ultrapassar esta eliminatória irá defrontar a Nigéria nesta caminhada rumo ao CAN’2024, cuja fase final vai ser disputada em Marrocos. Lista das convocadas Guarda-redes: Nádia (Seven Stars), Luana (EFAT) e Jacinta (Seven Stars). Defesas: Leta (ADEC), Piny (Seven Stars), Romina (Llana – Sal), Katy (ADEC), Evy Mendes (Bayer), Mara (Mindelense), Varsénia (Seven Stars), Leh (ADEC), Dry ( Real Zaragoza -Espanha). Médias: Alcione (Mindelense), Djuá (Mindelense), Grampola (Seven Stars), Sol (Seven Stars), Joyce (Llana- Sal), Diana (Guimarães- Portugal), Leia (Amora – Portugal), Sasha (Amora – Portugal). Avançadas: Camoca (Seven Stars), Vá (Racing Power – Portugal), Leo (Amora – Portugal), Maya (Llana – Sal), Aicha (Mindelense), Joselina (SC Braga – Portugal), Sara (ADEC), Irlanda (Amora – Portugal), Melatcha (Damaense – Portugal), Kelissa (Llana – Sal), Josinha (Seven Stars) e Evy Pereira (Racing Power – Portugal).

