Futebol Feminino/CAN’2024: Cabo Verde vence Libéria e qualifica-se para a segunda fase dos preliminares

A selecção feminina de Cabo Verde venceu esta tarde a sua congénere da Libéria por 2-3 em partida da segunda-mão das preliminares de qualificação para o CAN’2024, realizada no Estádio Samuel Kanyon Doe Sports, em Monróvia.

O combinado cabo-verdiano, que partiu para Monróvia com uma vantagem confortável de 3-0, alcançado sexta-feira última no Estádio Nacional em Achada de São Filipe, subiu ao relvado em Monróvia focada e ao intervalo já vencia por 3-1.

Evy Pereira (aos 10 minutos), Alcione Gomes (23) e Diana Borges (38), marcaram para Cabo Verde, sendo que pelo meio a formação da Libéria tinha empatado a um golo aos 12 minutos.

Já na segunda parte, as liberianas reduziram o “placard” no minuto 68, através de uma grande penalidade.

No jogo da primeira-mão, realizado no Estádio Nacional, na Cidade de Praia, Cabo Verde vencera por 3-0, com golos de Evy Pereira e Vá Moreira, que bisou na partida, pelo que no conjunto das duas mãos Cabo Verde teve um saldo positivo de duas vitórias que resultaram em 6-2.

Já qualificada para a fase seguinte, a selecção feminina de Cabo Verde vai defrontar na próxima fase o vencedor do jogo Nigéria x São Tomé e Príncipe, visando o apuramento à fase do Grupo do CAN’2024, a ser disputado em Marrocos.