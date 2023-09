​Cabo Verde vence Libéria e parte em vantagem para o jogo da segunda mão

A selecção cabo-verdiana de futebol feminina venceu, na tarde desta sexta-feira, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, a congénere da Libéria por 3-0, em jogo da primeira mão das preliminares de qualificação para o CAN’2024.

Numa partida de sentido único, a selecção de Cabo Verde marcou aos 23 minutos por intermédio da avançada Vá, que desviou, cheio de oportunismo, um cruzamento de Evy Pereira, após um bom trabalho no lado esquerdo do ataque cabo-verdiano.

No filme da primeira parte fica o domínio total da equipa cabo-verdiana, com as irrequietas Evy Pereira e Vá, como setas apontadas à baliza adversária.

As liberianas só chegaram por uma vez à baliza da guarda-redes Jacinta, aos 23 minutos, num lance de bola parada, através de livre apontado pela média Loucy Kekeh.

A etapa complementar foi mais do mesmo e com Cabo Verde a aumentar a vantagem logo a abrir, aos 51 minutos, com Evy Pereira, que, depois de ultrapassar a guarda-redes Joevie, rematou, de ângulo difícil, para o fundo da baliza.

As meninas da seleccionadora Silvéria “Nita” Nédio dominavam a seu bel-prazer, ante uma Libéria impotente e sem argumentos.

Para refrescar a equipa, Nita fez entrar Sasha e Adriana para os lugares de Aisha e Diana, mas o 3-0 teimava-se a não acontecer, mesmo com as ‘olás’ (“onda mexicana”) dos adeptos presentes no Estádio Nacional.

No último forcing, para o gáudio dos adeptos, fez entrar a atacante Camoca para o lugar de Evy Pereira, muito ovacionada, mas seria a suspeita de costume, a atacante Vá, a fazer, aos 90+2, o 3-0 final.

O jogo da segunda-mão, acontece daqui a quatro dias, na terça-feira, em Monróvia (Libéria).

A corrida para a Copa das Nações Africanas Femininas, CAF Marrocos 2024, começou oficialmente esta semana, com o início das eliminatórias.

Para a edição de 2024, 40 nações entrarão nas fases classificatórias, sendo que na primeira pré-eliminatória, as equipas jogarão duas partidas entre si para que os vencedores das eliminatórias se qualifiquem para o segundo turno, marcado para Novembro de 2023.

Nesta fase de qualificação a África do Sul e a Zâmbia, respectivamente, campeã e vice-campeã africanas ficaram isentas.