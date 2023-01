Senegal vence Cabo Verde (1-0) e conquista o Torneio da UFOA de Futebol Feminino

A selecção feminina do Senegal venceu hoje o a congénere de Cabo Verde por 1-0 e conquistou o Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA).

Na final disputada no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, a primeira parte foi muito bem disputada, com oportunidades de parte a parte, mas as duas selecções foram para os balneários com um nulo.

Na etapa complementar, as Leões de Teranga, nome pela qual é conhecida a selecção do Senegal, entraram melhor e aos 60 minutos a juíza liberiana marcou uma grande penalidade contra Cabo Verde por uma alegada mão na bola da defesora Djuá.

Na marca dos 11 metros, a capitã Korka Fall não desperdiçou e fez o 1-0 para o Senegal e gelou o Estádio Marcelo Leitão.

Até o final do jogo as jogadoras cabo-verdianas reclamaram duas grandes penalidades, por mão na bola dentro da grande área do Senegal.

A atacante cabo-verdiana Vá, que fez sete golos na prova, foi considerada a jogadora mais valiosa, MVP, da final e melhor jogadora da competição.

A guarda-redes do Senegal, Sene, com um golo sofrido, foi a melhor do torneio e a também senegalesa Hapsatou Diallo foi a melhor marcadora com nove golos.

No jogo para a disputa do terceiro lugar, a selecção da Gâmbia venceu a Guiné-Bissau por 3-2.

Para chegar à final, Cabo Verde venceu a selecção da Gâmbia por 2-1, no primeiro jogo das meias-finais.

Por seu lado, na outra semifinal, o Senegal goleou a Guiné-Bissau por 4-0, com golos de Nguenar Ndiaye, Korka Fall e Hapsatou Diallo, que bisou na partida.

Na fase preliminar da competição, Cabo Verde ficou na primeira posição do grupo A, seguido da Guiné-Bissau com três pontos e Mauritânia sem qualquer ponto.

Já o Senegal foi o vencedor do grupo B, com nove pontos, seguido da Gâmbia (seis pontos), Guiné-Conacri (três pontos) e Serra Leoa, com zero ponto.

A prova regional aconteceu de 20 de Janeiro a 29 de Fevereiro, na ilha do Sal.