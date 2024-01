Amílcar Cabral e o Desporto: Os Princípios Olímpicos e ilações históricas (I)

O objetivo deste artigo consiste em apresentar uma análise relacionada com os valores fundamentais do Olimpismo e histórico do pensamento do líder africano para a independência de Guiné Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral. Este estudo visa, através de uma análise comparativa, associar o pensamento de Cabral aos 7 princípios básicos do Olimpismo e analisar a partir da carta, evidências históricas sobre o seu percurso como pensador e amante do desporto.

Na Carta Olímpica, consagrada pelo Comité Olímpico Internacional, vou associar os 7 princípios fundamentais do Olimpismo com uma carta que Amílcar Cabral escreveu à sua mulher, publicado no livro intitulado Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena. A Outra Face do Homem, lançado em 2016. Em todas as 53 epístolas escritas por Cabral, vou estudar apenas uma, onde aborda em 6 parágrafos, estudadas em 6 capítulos (hoje apenas o primeiro), o seu pensamento sobre o Desporto e os Jogos Olímpicos.

Como é sabido, Amílcar Cabral é objeto de estudo em vários países, por várias universidades e este trabalho é um contributo para a comunidade em geral, realçando o seu pensamento e profundidade para além da luta de libertação nacional.

Eis o 1º parágrafo da carta.

1ª análise do pensamento de Amílcar Cabral

“A Tapadinha esteve hoje em festa. Carlos Canuto, Futebolista da velha guarda e árbitro há mais de 20 anos, despediu-se hoje da vida desportiva. Milhares de desportistas (público e atuantes) foram hoje à tapadinha, render-lhe a justa homenagem. Houve 2 desafios de futebol entre os clubes da capital e outro, entre os “infantis”. Jogou o Belenenses contra o Estoril-Praia, vencendo os homens de Belém por 4-0. Depois do desafio entre os “miúdos” jogou o Benfica contra o Atlético, vencendo o meu clube predileto por 2-0”. “Como vês, Lena, tive uma tarde agradável, tanto mais que o acontecimento chamou á Tapadinha milhares de espectadores. Foi mais uma prova de que o Desporto é um meio eficiente na confraternização do homem.”

“Foi mais uma prova de que o Desporto é um meio eficiente na confraternização do homem.”

Nesta primeira análise, concretamente na última frase do parágrafo, Cabral realça à sua mulher Helena que o Desporto é um meio eficiente na confraternização do homem. Indo de encontro aos princípios basilares do Olimpismo, esta frase se corelaciona com maior realce aos princípios 1, 2, 4 e 6.

No 1º princípio, aponta o Olimpismo como uma filosofia de vida, aliando o desporto à cultura e educação, baseado no bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito pelos princípios éticos elementares universais.

No 2º princípio coloca o desporto ao serviço do desenvolvimento harmonioso da pessoa humana em vista de promover uma sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana.

Já no 4º, aborda que a prática do desporto é um direito do homem. Ou seja, todo e qualquer indivíduo deve ter a possibilidade de praticar desporto, sem qualquer forma de discriminação e de acordo com o espírito Olímpico, que requer entendimento mútuo, com espírito de amizade, solidariedade e fairplay.

E por último, no capítulo 6, confere que toda e qualquer forma de descriminação comparativamente a um país ou a uma pessoa com base na raça, religião, política, sexo ou outra é incompatível com a pertença ao Movimento Olímpico.

Ilações históricas da 1ª análise

Amante do desporto e apaixonado pelo futebol

Neste primeiro parágrafo, comprova que Cabral tinha o desporto como um elemento de lazer. A análise da vida de Cabral não deve ser apenas vista na dimensão de luta armada, mas também em outros setores da vida humana como é o caso do desporto. No mesmo parágrafo, existe a pertinência da sua parte em ter cuidado, num discurso eclético e colegial, inserindo o futebol como um dos meios e não o único meio, não atribuindo ao desporto rei o único papel como “meio eficiente na confraternização do homem”, mas sim o “desporto no seu sentido lato” na “confraternização” entre os homens.

Outrossim, demonstra ainda que seguia o futebol de Portugal, com toda a naturalidade, identificando entidades desportivas, etc.

Clube do coração e espetador de jogos

O texto não comprova com precisão que era adepto do SL Benfica ou Atlético, contudo demonstra que tinha maior probabilidade em ser adepto do clube encarnado em relação ao Atlético. Também a carta demonstra que tinha algum hábito de estar presente em Estádios de Futebol a quando da sua passagem como estudante em Portugal.

Análise filosófico e para além do jogo

Enquanto estudante, nos períodos de lazer, frequentava os Estádios, tendo a capacidade de observar o papel do desporto em relação à humanidade, demonstrando que além do sonho de tornar Cabo Verde e Guiné Bissau independente, tinha um outro estímulo e pensamento no emprego do desporto como um espaço eficaz na relação entre os homens. Finalmente, o primeiro trecho fica marcado pelo alcance do pensamento de Amílcar Cabral ao pensamento do ideólogo Olímpico Barrão de Coubertin.