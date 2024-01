Futebol/CAN’2023: Cabo Verde vence Gana e lidera o grupo B

A selecção cabo-verdiana de futebol sénior masculina venceu hoje a congénere do Gana por 2-1, no seu jogo de estreia no Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), a decorrer na Costa do Marfim.

Em partida a contar para a primeira jornada do grupo B, realizada no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Jamiro Monteiro inaugurou o marcador aos 16 minutos, mas viu o defesa-central Djiku empatar ainda na primeira parte. O golo da vitória da turma nacional cabo-verdiana foi apontado por Garry Rodrigues nos descontos (90+2), num lance de insistência do recém-entrado Gilson Tavares. Cabo Verde assume o primeiro lugar do grupo B com três pontos, dado que no outro jogo Moçambique e Egipto empataram a dois golos. Cabo Verde volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, 19, para um derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique. Esta é a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015 e Camarões em 2021. O prémio de Melhor Jogador em Campo, no entanto, foi atribuído ao ganês Alexander Djiku. A CAF justifica a escolha com o facto de Djiku ter marcado o único golo da sua equipa e pelo seu trabalho defensivo que fez com que a selecção ganesa não tivesse sofido mais golos. No outro jogo do grupo a selecção egípcia sentiu dificuldades frente a Moçambique conseguindo apenas um empate a dois golos.

