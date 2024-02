Afrobasket: Selecção de basquetebol vai disputar a primeira janela de apuramento na Tunísia

A selecção nacional de basquetebol vai participar nos jogos de apuramento da primeira janela para o Afrobasket 2025 da categoria, a ter lugar em Monastir, Tunísia, de 23 a 25 do corrente.

Ao que apurou a Inforpress, a equipa técnica da selecção de Cabo Verde de basquetebol já se encontra no terreno a recrutar novos talentos para reforçar o colectivo cabo-verdiano para os próximos compromissos internacionais, como seja Hugo Pereira, jovem atleta do Clube Atlético de Queluz (Portugal).

Este vai ser o regresso da selecção cabo-verdiana à competição depois da sua inédita participação no XIX Campeonato do Mundo de Basquetebol, prova disputada em Agosto no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

Cabo Verde integrou o Grupo D, que ficou sediado no Japão, constituído ainda pelas selecções nacionais da Eslovénia, Geórgia e Venezuela, e alcançou a primeira vitória de sempre no mundial frente aos sul-americanos da Venezuela.