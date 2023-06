Selecção nacional de Teqball derrota Camarões e consegue primeira vitória nos Jogos de Praia

A selecção cabo-vediana masculina de Teqball conseguiu hoje a sua primeira vitória nos II Jogos Africanos de Praia, que decorrem na cidade costeira de Hammamet, na Tunísia, ao vencer os Camarões por 2-0.

Depois da derrota com a Argélia (2-0), no seu jogo de estreia, os teqer’s cabo-verdianos deixaram assim pelo caminho a actual detentora do título na categoria duplas masculinas.

“Cabo Verde, de forma brilhante, não deu qualquer chance à selecção dos Camarões, actual detentora do título na categoria duplas masculinas”, escreve a página do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

Com esta vitória, Cabo Verde apura para a fase seguinte e ainda hoje vai entrar em arena, desta feita na categoria mista.

Nesta segunda edição dos jogos participam 1.100 atletas em 30 eventos/disciplinas desportivas, num universo de 53 países, número superior aos 42 que participaram nos primeiros Jogos Africanos de Praia na ilha do Sal, Cabo Verde, há quatro anos.

As competições nas modalidades de futebol feminino, prova da qual Cabo Verde defende o título conquistado na primeira edição na ilha do Sal 2019, e remo servirão de qualificação para os Jogos Mundiais de Praia a terem lugar em Bali, Indonésia, em Agosto deste ano.

A ilha do Sal acolheu de 14 a 23 de Junho de 2019 a primeira edição dos Jogos Africanos de Praia, tendo Marrocos sido consagrado como o grande vencedor.

Cabo Verde ficou na quarta posição no “ranking” de medalhas, num universo de 43 nações em 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.