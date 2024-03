COC pede criação de projectos para melhorar condições de vida dos atletas lusófonos

A presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Filomena Fortes, apelou sexta-feira, na Cidade da Praia, à criação de projectos em conjunto para a melhoria das condições de vida dos atletas da lusofonia.

O apelo foi feito em declarações aos jornalistas, à margem da abertura do fórum de atletas lusófonos em Cabo Verde, promovido pela Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), a acontecer durante dois dias na Cidade da Praia.

"Nós queremos que todos os atletas da lusofonia possam conhecer entre si e que possa criar projectos em conjunto para a melhoria das suas condições de vida de atletas nos seus respetivos países", apontou.

Avançou que participam neste evento onze atletas vindos da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil e Guiné-Equatorial.

Cabo Verde está representado neste fórum pelo basquetebolista Fidel Mendonça, três atletas paralímpicos e pela Eliane Boal, vice-presidente da Comissão de Atletas.

Este fórum pretende promover a criação de um plano de acção de 2024-2028, colocando os atletas como o centro do Movimento Olímpico e integrados nas decisões dos comités olímpicos nacionais.

De referir que terminou hoje, na Cidade da Praia, também promovido pelo COC, o workshop Athlete365Career+” para promover percursos profissionais e oportunidades na transição da carreira fora do desporto.

O evento está inserido no programa do Comité Olímpico Internacional (COI) para ajudar os atletas, que ainda estão em actividades ou que já terminaram, a fazer uma melhor transição na carreira.

A plataforma Athlete365 Career+ foi criada pela Comissão de Atletas do COI em 2005 com o objectivo de promover percursos profissionais e oportunidades para atletas e apoiar na transição de uma carreira fora do desporto.