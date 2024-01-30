José Maria Neves enaltece legado de Emanuel Trovoada no basquetebol cabo-verdiano

​O Presidente da República, José Maria Neves, prestou, sexta-feira, uma “sentida homenagem” ao selecionador nacional de basquetebol sénior masculino, Emanuel Trovoada, manifestando “orgulho e gratidão” pelo desempenho da equipa nas competições internacionais.

Em nota, o chefe de Estado avançou que, em conversa telefónica com o “Coach Mané”, expressou o seu orgulho, destacando o trabalho de Trovoada pelo seu empenho, ousadia, inteligência, sabedoria, qualidade e vontade de vencer.

“Mané mostra-nos os caminhos do futuro, no basquetebol, no desporto, em tudo o que Cabo Verde precisa para ser grande, competir e ganhar”, afirmou, enaltecendo o trabalho do profissional à frente da seleção no Afrobasket.

O Presidente da República pediu ainda que as suas palavras fossem transmitidas a toda a equipa técnica e aos jogadores, elogiando a forma "digna e competente" como têm representado o país na arena internacional.

“Uma homenagem a estes heróis nacionais, por tudo. Cabo Verde orgulha-se de vós!”, concluiu José Maria Neves.

Emanuel Trovoada anunciou esta quinta-feira, dia 21, a sua saída do comando técnico da seleção cabo-verdiana de basquetebol, após a eliminação nos quartos de final do Afrobasket 2025, diante de Angola.

O treinador angolano confirmou que a decisão já estava tomada antes da competição.

A seleção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculino foi eliminada do Afrobasket 2025, ao perder por 90-80 diante de Angola, em jogo dos quartos de final disputado no Pavilhão Multiusos de Luanda.

Trovoada, que esteve ligado à seleção em diferentes períodos desde meados da década de 2000, deixa um “legado assinalável”.

Sob a sua liderança, Cabo Verde conquistou a medalha de bronze no Afrobasket 2007, garantiu presença regular nas fases finais da competição continental, estreou-se no Campeonato do Mundo de 2023, nas Filipinas, e projetou vários jogadores cabo-verdianos no panorama internacional.