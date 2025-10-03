Cabo Verde conquista mais duas medalhas no Campeonato Africano de Natação

​Cabo Verde conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Africano de Natação, sub-21, que decorre em Gana.

Rohan Shearer alcançou a prata nos 100 metros livres masculino sénior, e Ari Gabriel conquistou a prata nos 200 metros costas masculinos júnior.

Com isto Cabo Verde já conquistou três medalhas, sendo uma de ouro e duas de prata. Rohan Shearer já havia subido ao lugar mais alto do pódio, nos 200 metros.

Segundo informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Natação, Cabo Verde está a competir nas disciplinas dos 50, 100, 200 e 400 metros livres, 50, 100 e 200 metros bruços, 50 e 100 metros costas, 50 metros borboleta e 400 metros estilos.