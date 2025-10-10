Boavista da Praia reforça ataque com internacional moçambicano Gianluca Lorenzoni

De nacionalidade moçambicana e italiana, Lorenzoni é internacional por Moçambique, tendo representado o país desde as camadas jovens até à selecção principal.
“Destaca-se pela velocidade, visão de jogo e capacidade de criar desequilíbrios no sector ofensivo”, escreve a página oficial do clube axadrezado.
Formado nas escolas do Boavista de Portugal, o jogador actuou mais recentemente ao serviço do Gudja United, da primeira divisão do campeonato de Malta.
Com a chegada a Cabo Verde, Gianluca Lorenzoni promete acrescentar criatividade e imprevisibilidade à linha atacante dos “Panteras”.
O Boavista da Praia é o actual campeão regional de Santiago Sul e vice-campeão de Cabo Verde.