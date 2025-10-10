Boavista da Praia reforça ataque com internacional moçambicano Gianluca Lorenzoni

O Boavista Futebol Clube da Praia anunciou a contratação do médio ofensivo moçambicano Gianluca Lorenzoni, de 24 anos, que reforça a formação axadrezada para a nova temporada.

De nacionalidade moçambicana e italiana, Lorenzoni é internacional por Moçambique, tendo representado o país desde as camadas jovens até à selecção principal.

“Destaca-se pela velocidade, visão de jogo e capacidade de criar desequilíbrios no sector ofensivo”, escreve a página oficial do clube axadrezado.

Formado nas escolas do Boavista de Portugal, o jogador actuou mais recentemente ao serviço do Gudja United, da primeira divisão do campeonato de Malta.

Com a chegada a Cabo Verde, Gianluca Lorenzoni promete acrescentar criatividade e imprevisibilidade à linha atacante dos “Panteras”.

O Boavista da Praia é o actual campeão regional de Santiago Sul e vice-campeão de Cabo Verde.