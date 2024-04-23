Fogo: IDJ entrega materiais desportivos às escolas secundárias e desafia a criação de clubes escolares

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) procedeu, hoje, à entrega de materiais desportivos às escolas secundárias do Fogo, no âmbito do reforço do desporto escolar e da preparação para as Olimpíadas do Desporto Escolar.

A iniciativa enquadra-se na estratégia do IDJ de valorização do desporto escolar “como pilar essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes” e assim promover a inclusão social, espírito de equipa e hábitos de vida saudáveis.

O presidente do IDJ, José Eduardo dos Santos, que presidiu a entrega dos materiais, sublinhou que a instituição tem “um foco muito grande” no desporto escolar e destacou a proximidade com o sistema educativo, onde se encontra “todo o capital humano para desenvolver o desporto”.

Segundo o mesmo, a base do desporto cabo-verdiano está nas escolas, onde existem espaços, professores e jovens talentos que precisam de oportunidades e investimento.

O responsável esclareceu que o foco não é a disciplina de Educação Física, da responsabilidade do Ministério da Educação, mas sim estruturar o desporto escolar como base sólida do sistema desportivo nacional.

“Estes materiais servem também a educação física, mas queremos que o desporto escolar seja a base do desporto cabo-verdiano”, frisou.

Na ocasião, José Eduardo dos Santos lançou um desafio às escolas secundárias para criarem clubes escolares.

A proposta passa pela constituição de estruturas organizadas, ainda que informais, com presidente e equipa directiva que permita um relacionamento mais directo com o IDJ de modo a garantir apoios permanentes dentro de um sistema estruturado de iniciação desportiva.

Os clubes escolares poderão candidatar-se a bolsas de iniciação desportiva, à semelhança das escolinhas, reforçando o trabalho contínuo nas modalidades.

“Não devemos pensar apenas nas olimpíadas. Elas são a cereja no topo do bolo. Precisamos estruturar toda a base para que, quando chegarmos, seja uma grande festa nacional e cada vez mais competitiva”, afirmou.

O IDJ anunciou ainda que além da entrega de materiais criará condições para a formação especializada de professores de Educação Física interessados em integrar os clubes escolares, contribuindo para o desenvolvimento técnico das modalidades.

Por sua vez, o delegado do Ministério da Educação em São Filipe, Emanuel Barbosa, em nome das delegações e das escolas secundárias da ilha, manifestou satisfação pelo apoio e destacou que os materiais chegaram em boa altura, numa fase de competições regionais de preparação para as olimpíadas nacionais, previstas para o final de Março.

Emanuel Barbosa reconheceu o impacto positivo do IDJ na promoção do desporto escolar, saúde e inclusão, e garantiu o compromisso das escolas em fazer bom uso dos materiais e dar seguimento ao desafio lançado.

Cada escola secundária recebeu a mesma quantidade de materiais constituído por bolas de futsal, bolas de basquetebol, bolas de basket 3x3, bolas de andebol, bolas de voleibol e de beach voleibol, dois conjuntos de dez coletes, cerca de 50 cones de diversos tipos, quatro arcos e três bombas de enchimento.