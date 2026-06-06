Selecção disputa jogos amigáveis na Costa do Marfim

​A selecção feminina de futebol encontra-se na Costa do Marfim para disputar dois jogos amigáveis, no quadro da sua preparação para o CAN’2026.

A seleccionadora nacional feminina, Silvéria Nédio, apresentou a lista das 27 futebolistas convocadas para os dois jogos amigáveis frente à Costa do Marfim, inseridos na preparação de Cabo Verde para o Campeonato Africano das Nações (CAN'2027).

O estágio decorrerá entre 01 e 09 de Junho, e visa garantir “uma preparação adequada, uma participação competitiva e a valorização institucional” do futebol feminino cabo-verdiano, segundo a seleccionadora.

No quadro deste estágio, estão previstos dois jogos amigáveis frente à selecção feminina da Costa do Marfim, em Abidjan, agendados para os dias 05 e 08 de Junho.

A convocatória íntegra 27 futebolistas, das quais apenas três actuam em Cabo Verde, enquanto as restantes jogam na diáspora, representando clubes de países como Portugal, França, Inglaterra, Polônia, Malta, República Checa e Países Baixos sendo que cinco são estreantes na selecção nacional.

Na ocasião, a seleccionadora nacional destacou a importância desta preparação, considerando que os jogos frente à Costa do Marfim surgem “num momento importante” para a equipa nacional.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1279 de 03 de Junho de 2026.