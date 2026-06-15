Marco Soares acredita que Cabo Verde tem condições para passar fase de grupo

O antigo capitão da selecção nacional de futebol, Marco Soares, disse que Cabo Verde tem condições para ultrapassar a primeira fase do Mundial’2026 de futebol e fundamenta a sua opinião na mudança de mentalidade competitiva da selecção nos últimos anos.

“Cabo Verde tem de se apresentar como tem feito, como uma equipa bem organizada, personalizada e sem medo de jogar a partir de trás. Esse é o objectivo principal. Vai levar as suas cores ao Campeonato do Mundo pela primeira vez, sem expectativas altas, mas com capacidade e qualidade para aspirar a passagem”.

Para o antigo médio, de 41 anos, e que fez 53 jogos e três golos nos ‘Tubarões Azuis’, de 2006 a 2021, Cabo Verde “pode disputar o segundo lugar com o Uruguai, porque a Espanha vai ser sempre complicada e é uma das candidatas a conquistar a prova. Também pode passar como um dos melhores terceiros, o que seria um feito inédito”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1280 de 10 de Junho de 2026.