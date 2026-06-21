FCF esclarece que viagem da mãe de Vozinha aos EUA foi integralmente suportada pela federação e pela FIFA

​A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) esclareceu que a deslocação da mãe do guarda-redes da selecção nacional Vozinha, Ana Évora, aos Estados Unidos da América foi integralmente organizada e financiada pela própria federação e pela FIFA.

Através de um comunicado, a que a Inforpress teve hoje acesso, a FCF refutou as “informações deturpadas” que têm circulado sobre o assunto.

A federação informou que “assumiu todos os custos da viagem, incluindo transporte e alojamento, em parceria com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), enquadrando a iniciativa no dever de apoiar os atletas da selecção nacional e os seus familiares”.

A federação acrescentou que contou, desde o início do processo, com o apoio da FIFA, através do seu presidente, Gianni Infantino, bem como das autoridades norte-americanas, no que se refere à obtenção dos vistos necessários para a deslocação.

No mesmo documento, a instituição lamentou que “o gesto de solidariedade esteja a ser alvo de desinformação e de aproveitamento indevido por parte de pessoas” que, segundo refere, “desconhecem os factos relacionados com o caso”.

A FCF repudiou ainda qualquer “tentativa de utilização da situação para obtenção de ganhos pessoais ou outros interesses alheios ao propósito da iniciativa”.

A concluir, a Federação Cabo-verdiana de Futebol reafirmou o seu compromisso com a transparência e apelou ao respeito pela privacidade da família de Vozinha neste momento.