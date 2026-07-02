FIFA destaca Cabo Verde como modelo a seguir em África

​A FIFA destacou Cabo Verde como um caso de estudo no desenvolvimento do futebol africano, atribuindo os resultados ao impacto do programa FIFA Forward, implementado desde 2016 no país, apurou hoje a Inforpress.

O programa FIFA Forward já financiou 17 projectos de infra-estruturas e desenvolvimento desportivo no arquipélago.

Em declarações ao jornal moçambicano Desafio, o director-adjunto das federações-membros da FIFA e director regional para a África, Gelson Fernandes, afirmou que o apoio da organização tem sido determinante para o crescimento do futebol cabo-verdiano.

"O apoio da FIFA tem sido, e continua a ser, essencial para Cabo Verde, para a sua federação e para o desenvolvimento mais amplo do futebol no país", disse, acrescentando que a Federação Cabo-verdiana de Futebol constitui "um exemplo a seguir", apesar dos desafios logísticos e estruturais inerentes à realidade arquipelágica.

Entre os projectos financiados pelo programa FIFA Forward destacou a instalação de três relvados sintéticos no concelho de Santa Cruz, na ilha de Santiago, e a reabilitação do Estádio Adérito Sena, em São Vicente, infra-estruturas destinadas a reforçar a prática desportiva e a formação de jovens atletas.

O apoio incluiu, igualmente, investimentos nas selecções de formação, em particular na equipa de sub-17, bem como na capacitação de árbitros, dirigentes e gestores desportivos.

Segundo Gelson Fernandes, a FIFA trabalhou em estreita articulação com a Federação Cabo-verdiana de Futebol para criar melhores condições de competição e assegurar a continuidade do desenvolvimento da modalidade em todas as ilhas.

O dirigente destacou ainda a participação de Cabo Verde na FIFA Series, competição de jogos amigáveis entre selecções de diferentes confederações, considerando que a experiência contribuiu para elevar o nível competitivo da selecção nacional.

Fernandes enquadrou a evolução do futebol cabo-verdiano num contexto de maior afirmação das selecções africanas no Mundial de 2026, referindo que o desempenho de Cabo Verde e de outras equipas do continente demonstra o progresso do futebol africano.

O responsável concluiu que a qualificação cabo-verdiana para os “16 avos” do Mundial 2026 representa motivo de satisfação para a FIFA, por reflectir o impacto dos investimentos realizados no desenvolvimento do futebol no país.